Homem armado mata 5 em tiroteio dentro de prefeitura nos EUA Um homem armado matou dois policiais e três funcionários municipais na noite de quinta-feira, quando invadiu uma reunião em um subúrbio de St. Louis. Ele foi posteriormente morto pela polícia. Testemunhas identificaram o homem como sendo Charles "Cookie" Thornton, de 52 anos, que mantinha uma disputa com autoridades locais. A polícia não quis confirmar a identidade dele. Primeiro, o agressor matou um policial no estacionamento do lado de fora do prédio da prefeitura em Kirkwood, Missouri, e depois entrou na reunião. "Ele ficava dizendo algo como 'atire no prefeito'. Ele circulou atirando em qualquer um que conseguia", contou Janet McNichols, uma jornalista que cobria a reunião para o jornal St. Louis Post-Dispatch. De acordo com a polícia, o homem matou um segundo policial, dois servidores públicos e um engenheiro da prefeitura. O prefeito de Kirkwood, Mike Swoboda, foi baleado na cabeça e se encontra internado em estado grave. Um outro repórter foi ferido na mão.