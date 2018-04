Homem com colete à prova de balas é preso em aeroporto nos EUA Um homem que viajou do Japão para os Estados Unidos usando um colete à prova de balas e roupas retardantes de chamas foi preso depois que uma granada de fumaça, várias armas e sacos para corpos foram encontrados em sua bagagem no aeroporto de Los Angeles, disseram autoridades nesta terça-feira.