Homem é detido no Colorado por colocar bomba em shopping

A polícia estava perseguindo Earl Albert Moore, de 65 anos, que teria colocado um dispositivo explosivo no Southwest Plaza Mall em Littleton, Colorado, em 20 de abril.

O dispositivo foi instalado no aniversário do massacre no colégio de Columbine, também em Littleton, mas autoridades disseram que não havia ligação entre os dois incidentes.

Moore, que tem um extenso histórico criminal, foi detido pelo Departamento de Polícia de Boulder.

(Reportagem de Keith Coffman e Jeremy Pelofsky)