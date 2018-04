Homem é preso portando rifle e mapa de base militar nos EUA

Um americano foi preso na segunda-feira, 25, após a Polícia encontrar uma arsenal de alto poder de fogo e um mapa de uma base militar do Exército em seu quarto de hotel em Nova Jersey, informaram as autoridades segundo o canal de notícias CNN informou em seu site.

Lloyd Woodson, de 43 anos, foi preso e enfrenta várias acusações de posse armas após investigações sobre seu comportamento suspeito em uma loja em Branchburg, segundo o promotot local Wayne Forrest.

Woodson, usando um casaco militar, foi a uma loja chamada Quick Chek na noite da segunda-feira e estava agindo de forma suspeita. Um funcionário da loja estranhou a presença do americano e alertou a Polícia.

Quando os oficiais chegaram, o suspeito fugiu para uma floresta próxima, mas foi capturado. Os policiais constataram que Woodson usava um colete à prova de balas e carregava um rifle.

As autoridades fizeram uma busca no quarto do hotel onde Woodson estava e encontraram outro rifle, um lança-granadas, um scanner policial, outro colete à prova de balas, um mapa de uma base militar dos EUA, centenas de balas e uma bandana parecida com as usadas no Oriente Médio, segundo um comunicado policial.