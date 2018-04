Homem faz reféns em comitê de Hillary em New Hampshire Um homem que diz ter uma bomba atada ao peito fez vários reféns na sexta-feira num comitê de campanha da pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton em Rochester, Estado de New Hampshire. Dois dos reféns já foram libertados em meio a um impasse com a polícia. Ainda não está claro se há reféns no escritório de campanha e a polícia ainda cerca o prédio. Testemunhas no local disseram que uma mulher, descrita como uma das reféns e que disse ser uma voluntária de campanha, saiu do prédio e foi levada em segurança. A emissora local WMUR informou que um segundo refém foi libertado, mas ainda não está claro se há pessoas reféns. Hillary, que não estava no local, cancelou um discurso que faria à tarde em Virginia ao saber do incidente, segundo fontes do Partido Democrata. "Há uma situação em andamento em nosso escritório em Rochester, New Hampshire. Estamos em contato com autoridades locais e estaduais", disse um comunicado da campanha de Hillary. O esquadrão anti-bomba da polícia de New Hampshire cercou e esvaziou a região. Segundo o site da campanha de Hillary, Rochester está localizada a 120,7 quilômetros de Boston e abriga um dos 16 escritórios da campanha da ex-primeira-dama no Estado "Uma jovem com um bebê de 6 ou 8 meses entrou correndo na loja, aos prantos, e disse: 'Vocês precisam ligar para 911 (telefone de emergência). Um homem acabou de entrar no escritório de Clinton, abriu seu casaco e nos mostrou uma bomba presa no seu peito com fita isolante", disse a testemunha Lettie Tzizik a uma TV local. Hillary e o senador Barack Obama estão na frente da corrida pela indicação democrata à candidatura presidencial em 2008. New Hampshire abriga a primeira primária do país em janeiro, o que traz atenção especial dos pré-candidatos para o Estado. Anthony Ejarque, 42 anos, dono de um restaurante na mesma rua, disse que a polícia retirou de 30 a 40 funcionários e clientes de seu estabelecimento. "Há equipes da Swat ou seja lá que nome eles tenham agora na rua", contou. "Mas está tudo muito calmo na rua, não dá mesmo para ver nada, mas aparentemente tem um cara com uma bomba no prédio da Hillary, que fica bem em frente à gente. Conseguimos nos infiltrar de volta para o nosso prédio." (Reportagem adicional de Scott Malone, Svea Herbst e Toni Clarke)