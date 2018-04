Homem faz reféns em escritório de campanha de Hillary Clinton Um homem armado fez reféns em um escritório de campanha da pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton em New Hampshire, informou a emissora de TV local WMUR TV na sexta-feira. Hillary, que tem compromissos de campanha agendados no Estado da Virgínia nesta sexta-feira, não estava presente no escritório, localizado na cidade de Rochester, segundo informações de emissoras de TV. Ainda não se sabe o número de reféns, de acordo com a WMUR. De acordo com a MSNBC, um homem que afirmava ter um bomba amarrada ao corpo entrou no escritório de campanha da ex-primeira-dama. (Por Jason Szep)