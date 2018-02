Homem mais rico do mundo dá como certa indicação de Obama

Warren Buffett, o homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes e amigo de longa data de Hillary e Bill Clinton, disse à rede CNN nesta segunda-feira, 19, que o senador Barack Obama pode ser sua escolha para próximo presidente dos Estados Unidos. O investidor bilionário disse que votaria nos dois candidatos, mas que está claro que Obama terá a indicação do partido, informou a CNN. Obama busca selar vitória pela indicação democrata em Oregon Obama pede a rivais que poupem sua mulher de ataques McCain tenta distância de Bush sem renegá-lo Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Então, poderá ser Barack Obama. Ele pode ser a minha escolha", indicou Buffett. Democrata de Nebraska, ele recebeu convidados em eventos para arrecadação de fundos para os dois pré-candidatos no verão passado. O empresário tinha se recusado a tomar posições na prolongada disputa democrata - apesar de, segundo relatos, ele ter dito à campanha de Hillary que a senadora era "a pessoa para dirigir o país." Segundo a CNN, Buffett também ofereceu à Hillary aconselhamento informal em economia, e os dois lideraram uma sessão de perguntas e respostas sobre o assunto com eleitores em São Francisco, durante um evento de campanha em dezembro. O investidor dirige a companhia Berkshire Hathaway, cujo valor supera US$ 260 bilhões.