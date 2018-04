Homem passa mal após ser achada ricina em hotel nos EUA Um homem está em condição grave depois que ricina, um veneno mortal, foi encontrado no quarto de um hotel em Las Vegas, disseram nesta sexta-feira autoridades da polícia e do FBI. O caso não teria relação com terrorismo, segundo o FBI. Uma porta-voz da polícia de Las Vegas afirmou que as autoridades foram chamadas ao Extended Stay America Hotel, na quinta-feira, após uma substância suspeita ser encontrada em um quarto. O homem doente estava no hotel desde o início do mês e foi levado ao hospital em 14 de fevereiro, quando reclamou de dificuldades respiratórias. "Ele está em estado grave e não consegue falar conosco no momento", disse a chefe-adjunta da polícia, Kathy Suey, em entrevista coletiva. "Não temos indicação da razão de a ricina estar no quarto." Testes indicaram que a substância é ricina, que pode ser mortal mesmo em pequenas quantidades, afirmou Suey. O Departamento de Segurança Interna e o FBI estão investigando o caso com a polícia de Las Vegas. "Esse acontecimento não parece estar relacionado a terrorismo", afirmou o porta-voz do FBI Richard Kolko em nota. Seis outras pessoas, incluindo funcionários do hotel e policiais, foram levadas ao hospital para testes, mas ninguém mais apresenta sintomas. Em 2003 um envelope contendo ricina foi enviado à Casa Branca, mas foi interceptado pelo Serviço Secreto. A substância foi encontrada também em um envelope parecido no correio da Carolina do Sul. A ricina também foi encontrada em uma sala de correio do Senado em 2004. (Reportagem de Ian Mylchreest)