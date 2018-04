Homem que enviou carta com Aids a Obama é preso nos EUA

Um morador de Chicago, cidade de Barack Obama, foi detido por enviar uma carta com sangue infectado com Aids ao presidente americano e membros de seu pessoal. A rede de televisão "Fox News" informou nesta sexta-feira, 27, que nas semanas antes à posse de Obama, Saad Hussein, um refugiado etíope, enviou ao governo estadual de Illinois uma carta dirigida ao então presidente eleito. O envelope continha, entre outras coisas, uma entrada para ver o discurso de vitória eleitoral de Obama em Chicago e uma folha de papel com manchas avermelhadas. Ao receber a carta, foi declarado um alerta na sede do governo que obrigou o fechamento de dois departamentos. Após ser detido, Hussein explicou aos agentes do FBI (polícia federal americana) que está "muito doente de Aids" e que cortou os dedos de maneira proposital para que a carta ficasse manchada com seu sangue. O refugiado etíope, que sofre de uma doença mental que o obriga a tomar uma série de remédios, afirmou também às autoridades que é um "admirador" de Obama e com seu gesto o que pretendia era buscar ajuda do governo. Também queria, segundo assegurou através de seu irmão, que serviu de intérprete, conseguir entradas para a cerimônia de posse do presidente. Posteriormente, enviou outra carta, também com aparente sangue seco, dirigida a "Emanuel", em uma aparente referência ao chefe de Gabinete de Obama, Rahm Emanuel. Hussein foi acusado de enviar "com pleno conhecimento" cartas que continham sangue infectado de aids "com a intenção de matar ou prejudicar alguém". Segundo o Serviço Postal americano, trata-se da segunda vez em que se usa o correio para enviar sangue infectado com Aids com propósitos nocivos.