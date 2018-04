Homem tenta entrar com bomba na maior usina nuclear dos EUA Os acessos à usina Palo Verde Nuclear, a maior unidade atômica dos Estados Unidos, foram fechados pela polícia nesta sexta-feira depois que um homem tentou entrar no local com uma bomba artesanal, informou a operadora da usina, Serviço Público do Arizona (SPA). A bomba estava dentro de uma caminhonete dirigida por um funcionário terceirizado que prestava serviços na usina. A polícia e o FBI ainda não dispunham de informações sobre se o homem pretendia detonar o artefato na usina ou mesmo se a bomba caseira tinha poder para causar danos nas instalações do local. "Não há ameaça à usina", disse Jim McDonald, porta-voz da SPA. O objeto foi retirado das proximidades da usina, que tem três reatores nucleares e está a 50 milhas a oeste de Phoenix, cidade de um milhão e meio de habitantes no Arizona. A unidade nuclear continuou operando, segundo a SPA, acrescentando que não havia também qualquer risco às pessoas. O funcionário dono do carro não era empregado regular da SPA, que opera a Palo Verde para seus sete proprietários, disse Damon Gross, da SPA. O capitão Paul Chagolla, da polícia local, disse que as verificações iniciais indicaram que a bomba era improvisada, mas que tinha capacidade de detonação.