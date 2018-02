Huckabee anuncia que quer ser vice na chapa de McCain

O ex-governador do Arkansas e ex-pré-candidato presidencial Mike Huckabee, que deixou a corrida eleitoral em fevereiro passado, mostrou neste domingo, 18, sua disposição para fazer parte da candidatura republicana de John McCain, como vice-presidente."Não há ninguém mais com quem queira compartilhar a cédula (eleitoral) que com John McCain", disse Huckabee, ex-pastor batista, em entrevista na emissora NBC. Veja também: À beira da indicação, Obama prepara salto Jogo sujo de Clinton e McCain não abala Obama Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O ex-governador, que surpreendeu com sua vitória no início das primárias em Iowa e que ficou em segundo na luta pela candidatura republicana, lembrou que, embora sua intenção tenha sido ganhar, John McCain sempre foi sua "aposta número dois". "Durante o processo de primárias, ninguém expressou mais admiração e mais respeito de forma pública e privada por McCain que eu, apesar de ser meu rival, e não fazíamos parte da mesma cédula". Apesar de sua disposição em fazer parte da candidatura do senador do Arizona, Huckabee disse que só McCain pode avaliar se sua candidatura à Vice-Presidência o ajudaria a ganhar as eleições em novembro.