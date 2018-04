Huckabee vence McCain na Louisiana

O ex-governador de Arkansas Mike Huckabee ganhou as primárias da Louisiana, além de no Kansas, mas mesmo assim, está muito longe de arrebatar a liderança de seu principal adversário, o senador John McCain. A vitória foi por apenas 2% dos votos que Huckabee obteve a mais que McCain neste estado. Segundo as regras republicanas nesta votação, o ganhador "leva tudo", Huckabee somará neste domingo para sua conta 20 delegados que este estado sulista fornece à Convenção Republicana que será realizada em setembro em Minnesota. Huckabee, além disso, ficou com a vitória no estado do Kansas, onde somou 36 delegados em jogo. Por enquanto, falta definir o ganhador republicano do estado de Washington, onde a apuração é feita de forma lenta e onde não se pode prever o ganhador dado que, com 78% dos votos apurados, McCain passa Huckabee com algo mais de 200 votos. Portanto, terá que esperar a apuração total. No entanto, a esta altura da campanha, McCain leva em relação a Huckabee uma vantagem de em torno de 500 delegados. Para ganhar a candidatura republicana são necessários 1.191 delegados.