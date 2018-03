Imigrantes ilegais estão deixando os EUA, aponta estudo

Os imigrantes ilegais estão deixando os Estados Unidos. Esta é a conclusão de um estudo divulgado nesta quarta-feira, 30, que indica que os esforços da fiscalização estão dando resultado, levando à saída voluntária de milhares de imigrantes ilegais do país. O número de ilegais caiu 11% desde o ano passado, de 12,5 milhões para 11,2 milhões, de acordo com o reporte do Centro de Estudos de Imigração, um grupo de especialistas de Washington. "A evidência é poderosa e consistente, a fiscalização está tendo o efeito desejado", afirmou Steven Camarota, principal autor do estudo e diretor de pesquisa do centro. A análise - baseada em cálculos feitos com dados mensais coletados pelo Censo dos EUA - também indica que o desaquecimento da economia dos EUA é responsável em parte pelo fenômeno. O estudo prevê que a população de imigrantes ilegais pode ser reduzida pela metade nos próximos cinco anos se a tendência continuar. O congressista Lamar Smith, republicano do Texas e membro do Comitê Judicial da Câmara dos Representantes dos EUA, avaliou que a análise prova que a fiscalização funciona. "Opositores da fiscalização da imigração defendem que há apenas dois caminhos para os imigrantes ilegais: anistia ou deportação em massa. Mas há outra opinião, o simples reforço das leis atuais", afirmou Smith em comunicado. Críticas Defensores dos imigrantes e grupos de negócios criticaram o estudo. Angela Kelley, diretora do Centro de Políticas para Imigrantes, declarou que a análise carece de dados concretos e apresenta uma "falha lógica". Para ela, a pesquisa é sobre uma população "quase impossível de ser mensurada com precisão." A Coalizão Agrícola para Reforma da Imigração, um grupo da indústria, avaliou o estudo como "dúbio". O grupo disse que apenas políticas de fiscalização não oferecem uma solução. "Se a fiscalização realmente pudesse limpar a força de trabalho americana dos imigrantes ilegais, qual seria o resultado? Grande parte da nossa produção de alimentos não poderia se sustentar", acrescentaram os industriais em nota. Vigilância Os EUA aumentaram os esforços de fiscalização em 2007, incluindo grandes vistorias em locais de trabalho por todo o país. A fiscalização foi elogiada por alguns setores, mas duramente criticada por grupos hispânicos, defensores dos imigrantes e organizações de direitos civis. O país também aumentou a segurança na fronteira com o México, adicionando soldados da Guarda Nacional e mais agentes de patrulha. Muitas cidades e condados também promulgaram leis contra a imigração ilegal.