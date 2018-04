Impostos atrasados derrubam indicado de Obama para a Saúde O ex-líder da maioria no Senado Tom Daschle recusou sua nomeação como secretário da Saúde, feita pelo presidente dos Estados Unidos Barack Obama, nesta terça-feira, dizendo que não quer ser um transtorno depois de pagar 140 mil dólares em impostos atrasados. "Nesta manhã, Tom Daschle me pediu para retirar sua nomeação para a Secretaria da Saúde e serviços Humanos", disse Obama em declaração. "Eu aceitei sua decisão com tristeza e pesar." Daschle, que foi cotado para liderar uma grande reforma no custoso sistema de sáude pública norte-americano, declarou que estava se retirando porque não queria ser uma transtorno. (Reportagem de David Alexander)