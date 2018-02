Incêndio atinge memorial de vítimas do 11 de Setembro na Pensilvânia

Não houve estragos nas instalações do memorial, localizado no campo onde ocorreu a queda do voo da United Airlines, um dos quatro aviões tomados naquele dia por militantes da Al Qaeda. A sede do complexo fica a 3,2 quilômetros do local do acidente.

Um porta-voz do Serviço do Parque Nacional havia dito mais cedo ao canal de televisão KDKA, afiliado da CBS em Pittsburgh, não saber a causa do incêndio no complexo.

O memorial de 890 hectares perto de Shanksville, cerca de 130 quilômetros ao sudeste de Pittsburgh, tem um mural repleto de nomes que cerca parcialmente o campo onde o avião caiu, matando todas as 44 pessoas a bordo, incluindo os quatro sequestradores.

Um centro de visitantes atualmente em construção está programado para abrir no fim de 2015. O Serviço do Parque Nacional afirmou que o incêndio não afetou o centro.

(Reportagem de Daniel Kelley)