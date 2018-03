Incêndio consome grandes áreas próximas a Los Angeles

Um incêndio florestal consumia grandes áreas da região de Los Angeles nesta quinta-feira, 23, a poucos quilômetros do complexo cultural Getty Center. As chamas causaram o fechamento da auto-estrada de San Diego, informaram as autoridades americanas. Fotos: Reuters O fogo começou durante a madrugada e queimou pelo menos 60 hectares de grama ao longo da auto-estrada, informaram os bombeiros. O incêndio estava a apenas três quilômetros do Getty Center e a pouco mais de uma milha das residências mais próximas. As chamas se moviam em direção ao Getty Center e à Universidade Mount St. Mary, mas os locais estavam "bem protegidos por um grande número de bombeiros", declarou um porta-voz dos bombeiros. Cerca de 350 bombeiros foram chamados para combater o fogo. Todas as pistas da auto-estrada de San Diego estavam fechadas nas duas direções através de Sepulveda Pass, passagem que atravessa as montanhas de Santa Monica na Califórnia.