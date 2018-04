Incêndio destrói dezenas de casas em região nobre da Califórnia

Um incêndio que se espalhou rapidamente destruiu dezenas de casas em Malibu, região tomada por milionários no litoral do Oceano Pacífico no sul da Califórnia, informaram bombeiros do local neste sábado, 24. Veja também: Incêndios deixam 1 milhão de desabrigados na Califórnia Após incêndio, milhares buscam suas casas na Califórnia O mais recente incêndio a atingir a região litorânea, onde mora grande parte das principais estrelas de Hollywood, começou entre Mesa Peak e Corral Canyon por volta das 3h30 da madrugada (9h30 de Brasília) e consumiu até agora (por volta das 16h) 607 hectares, afirmou o inspetor Ron Haralson, do Departamento de Bombeiros de Los Angeles. Os mais de 500 bombeiros que foram mobilizados para combater as chamas estavam lutando contra rajadas de ventos de 80 km/h. As chamas saíram de controle e autoridades disseram que não têm previsão de quando o fogo começará a ser contido, disse Haralson. "O terreno está absolutamente seco, com pouca chuva e os ventos soprando forte", disse Haralson. "Nós sabíamos que estávamos em condições de bandeira vermelha, com fortes ventos e baixa umidade." Cerca de uma dezena de casas nas montanhas de Malibu foram destruídas. Mais de 200 moradias próximas estão ameaçadas, disse o inspetor. Foram emitidas ordens para o esvaziamento das áreas de Malibu Bowl, Corral Canyon e Latigo Canyon. O novo incêndio acontece cerca de um mês após a série de queimadas florestais ocorridas no Estado, quando milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas e mais de 1.800 hectares foram queimados.