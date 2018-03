Incêndio em hidrelétrica americana mata cinco

Cinco trabalhadores morreram na terça-feira, por causa de um incêndio em uma usina hidrelétrica situada nos arredores da cidade de Georgetown, no estado do Colorado, informaram fontes policiais. As vítimas estavam em um túnel de água vazio quando começou o fogo. A companhia Xcel Energy tinha declarado anteriormente que os cinco trabalhadores tinham conseguido se distanciar das chamas e ficar em um lugar seguro, de onde se comunicavam com os operadores da usina por rádio. No entanto, os bombeiros que trabalhavam no resgate não conseguiram tirar os empregados da empresa hidrelétrica com vida do local. A companhia não informou as causas do incêndio.