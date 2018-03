Incêndio mata sete estudantes em casa de férias nos EUA

Pelo menos sete estudantes foram mortos no último fim de semana em um incêndio em uma casa de veraneio na Carolina do Norte. Dias que seriam de diversão para os jovens acabaram em tragédia e arrasaram famílias, segundo reportagem da Associated Press publicada nesta segunda-feira, 29. Os jovens estavam em 12 pessoas em uma casa no balneário de Ocean Isle. O incêndio chegou à construção, da família de um dos adolescentes, por volta das 7 horas da manhã do último domingo, 28. Rapidamente, o primeiro e segundo andares foram tomados pelo fogo. Seis jovens conseguiram escapar. Entre os mortos, seis eram alunos da Universidade da Carolina do Sul. Segundo testemunhas, parte das vítimas teria ficado presa no primeiro andar da casa, sem conseguir fugir. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O balneário de Ocean Isle, com cerca de 500 habitantes, fica no limite ao sul da Carolina do Norte na costa atlântica. A região é predominantemente dominada por casas de férias e condomínios.