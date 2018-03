Incêndio na Califórnia ameaça destruir 2 mil casas

As autoridades do estado da Califórnia afirmaram que cerca de 2 mil casas correm risco de serem arrasadas por um incêndio nas proximidades do Parque Nacional de Yosemite. "O incêndio se estende em várias direções e algumas chamas alcançam uma altura superior a 30 metros, segundo alguns relatórios", disse Daniel Berlant, um porta-voz do Departamento Florestal para a Prevenção de Incêndios da Califórnia. AP Segundo o porta-voz, as autoridades emitiram ordens de evacuação em um setor do povoado de Midpines, muito próximo ao Parque nacional de Yosemite, onde pelo menos 170 casas estão ameaçadas. Os moradores das localidades de Coulterville, Greeley Hill e Mariposa também teriam que abandonar suas casas em caso de propagação do incêndio, disse Berlant. O porta-voz assegurou que se tratam de regiões rurais e com pouca população e que o parque de Yosemite não será afetado pelas chamas. Apesar de o incêndio ter afetado a qualidade do ar e a visibilidade na região, o parque permanece aberto para visitação. Em todo caso, como medida de cautela, as autoridades cortaram a eletricidade no vale de Yosemite, um lugar também freqüentado por turistas. O parque de Yosemite, um dos mais visitados dos EUA, fica a aproximadamente 320 quilômetros ao leste de San Francisco e cobre uma área de 3.081 quilômetros quadrados, estendendo-se pelas encostas orientais da cadeia montanhosa de Sierra Nevada. O incêndio começou na tarde de sexta-feira, alimentado por madeira seca. Uma equipe de aproximadamente mil bombeiros tenta sufocar as chamas apesar das dificuldades do terreno, afirmou Berlant.