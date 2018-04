Incêndio na Califórnia está parcialmente contido Um incêndio florestal espalhado pelo vento que destruiu 49 casas no rico balneário de Malibu foi parcialmente controlado no domingo, com bombeiros aproveitando a melhoria das condições climáticas para assumir o controle. Autoridades informaram que o incêndio, o segundo em um mês na área costeira do Oceano Pacífico, foi contido em 40 por cento até a manhã de domingo e não há mais casas em perigo iminente. As chamas queimaram 1.910 hectares e forçaram mais de 10 mil pessoas a deixarem a área, popular entre astros de Hollywood. Muitos moradores puderam retornar para casa no domingo, depois que bombeiros determinaram que as residências estavam fora de perigo. Até a manhã de domingo, 51 casas ou prédios haviam sido destruídos, incluindo mansões multimilionárias em grandes propriedades. Flea, baixista da banda de rock Red Hot Chili Peppers, disse ao jornal Los Angeles Times que sua casa havia sido completamente destruída pelas chamas. Autoridades do Estado da Califórnia haviam deixado centenas de bombeiros e equipes de resgate de sobreaviso em todo o sul da Califórnia, depois que o serviço meteorológico previu condições desfavoráveis para o fim de semana. O vento Santa Ana atingiu os 96 quilômetros por hora no sábado. O fogo começou no domingo e se espalhou rapidamente, mas a rápida reação dos bombeiros salvou muitas casas, disse um inspetor de incêndio. "Se não tivéssemos enviado bombeiros de antemão, poderíamos ter tido perdas de casas bem maiores do que as que tivemos", disse Sam Padilla, do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles. Montanhas cobertas de arbustos e vegetação seca se localizam bem próximas do oceano em Malibu, criando uma paisagem espetacular, mas de alto risco. As mansões tomam as praias e canyons que serpenteiam pelas montanhas, conhecidas por seus incêndios. Mais de 1.700 bombeiros, 15 helicópteros e 12 aviões foram mobilizados. Seis bombeiros ficaram levemente feridos e alguns foram levados ao hospital para observação, disse Ron Haralson, inspetor do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Incêndios florestais devastaram montanhas do sul da Califórnia no mês passado na área de Santa Bárbara a San Diego. Em toda a região, em outubro, pelo menos 12 pessoas morreram, mais de 1.500 casas ficaram destruídas e 250 mil pessoas tiveram de deixar suas casas devido aos incêndios --a maior mobilização de retirada na história recente da Califórnia. (Reportagem adicional de Dan Whitcomb)