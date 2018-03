Incêndios forçam a retirada de 1.200 pessoas na Califórnia

Dois grandes incêndios ameaçavam regiões próximas à Los Angeles nesta segunda-feira, 13. O fogo deixou um morto e levou à evacuação de 1.200 pessoas de suas casas. Os bombeiros lutavam contra as chamas numa região de 1,5 mil hectares no Vale de São Fernando quando um novo grande foco começou a poucos quilômetros, na área do Rancho Porter, e rapidamente atingiu proporções de 300 hectares. Fotos: AP Os bombeiros não estimaram quantas pessoas em Rancho Porter estavam no caminho do incêndio. Segundo o capitão dos bombeiros do Condado de Los Angeles Mark Savage, mais de 37 trailers foram destruídos nesta segunda-feira. "Como estava previsto, os ventos de Santa Ana apareceram e conseguiram que as chamas se estendessem além da zona contida", disse Michael Freeman, chefe dos bombeiros de Los Angeles. Algumas estradas e escolas da região atingida foram fechadas. O primeiro incêndio começou na manhã de domingo no sul da Califórnia. O fogo havia sido contido em 20% durante a noite passada, mas agora esse número se reduziu a 5% por causa dos ventos. Cerca de mil bombeiros e várias agências foram chamados para apagar as chamas.