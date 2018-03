Incidente em universidade de Arkansas deixa dois mortos

Duas pessoas, presumivelmente estudantes, morreram em um incidente com tiros no campus da Universidade Central de Arkansas (UCA), segundo informou a porta-voz do hospital regional de Conway, Lori Ross, ao jornal local Log Cabin Democrat. Segundo a edição digital, dois homens morreram no domingo à noite no tiroteio no qual um terceiro ficou ferido. O site da universidade anunciou seu fechamento nesta segunda-feira, 27. Uma pessoa foi detida e está sendo interrogada pela Polícia do campus, segundo o site. O jornal local, que cita a porta-voz da corporação, tenente Rhonda Swindle, afirma que ninguém foi detido. Segundo o Log Cabin Democrat, uma das vítimas foi encontrada perto da entrada do prédio principal e a outra junto ao centro de arte.