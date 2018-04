Indicações apontam que Kim ainda comanda Coreia do Norte--CIA O diretor da CIA, agência de inteligência dos Estados Unidos, Leon Panetta, disse na quarta-feira que há indicações de que o líder norte-coreano, Kim Jong-il, ainda tem controle sobre o país. Uma série de questões foi levantada sobre a saúde de Kim e a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, alertou na semana passada, durante visita à Ásia, sobre uma possível luta pelo poder na ilha comunista. Questionado se Kim segue no comando da Coreia do Norte, Panetta disse a jornalistas: "Sem entrar em informações confidenciais, acho certamente que a indicação é de que ele continua no controle do país".