Indicado de Obama para CIA recua em declarações sobre tortura O indicado do presidente dos Estados Unidos Barack Obama para a direção da CIA recuou, nesta sexta-feira, sobre acusações de que os Estados Unidos teriam enviado suspeitos de terrorismo a outros países para serem interrogados sob tortura. "Neste ponto em particular, em que pessoas foram transferidas para serem torturadas, essa não era a política dos Estados Unidos", disse Leon Panetta em audiência do Senado sobre sua nomeação como diretor da Agência Central de Inteligência (CIA). "Nesta questão, sim, eu recuo na minha declaração." Panetta tem expressado sua oposição a interrogatórios abusivos e tortura. No primeiro dia da audiência de confirmação no Comitê de Inteligência do Senado, na quinta-feira, ele foi indagado se a CIA continuaria com as "rendições extraordinárias", em que prisioneiros eram enviados para fora dos Estados Unidos para interrogatórios. Ele respondeu que Obama baniu o uso de "lugares negros" secretos para interrogatórios no mês passado. "Este tipo de rendição extraordinária, em que nós mandamos alguém para tortura ou para ações por outro país que violam nossos valores humanos, isso foi proibido por uma ordem executiva", ele disse. Ele disse que a veracidade das acusações de que suspeitos de terrorismo foram torturados durante interrogatórios era incerta, mas suspeitava que elas eram verdadeiras, baseado em relatórios públicos. Embora Obama tenha banido o programa "lugar negro", a CIA deve continuar a enviar suspeitos a outros países para interrogatórios, com garantias de respeito aos direitos humanos, Panetta disse. O vice-diretor do comitê, o senador republicano Kit Bon, do Missouri, indagou Panetta sobre tortura nesta sexta-feira e o alertou para não fazer "julgamentos baseados em boatos". Ano passado, Panetta acusou Bush de apoiar a tortura sob argumento de prevenir novos ataques como os de 11 de setembro. "Tortura é ilegal, imoral, perigoso e contraprodutivo. E ainda, o presidente usa do medo para passar por cima da lei", ele escreveu em um artigo. Ele disse na quinta-feira acreditar que mergulhar a cabeça de detentos em água, maneira de simular afogamento que a CIA admite ter usado em três suspeitos, é uma forma de tortura. Panetta também disse ao comitê que ele apoiava a restrição do uso pela CIA de contratados terceirizados para a condução de interrogatórios, o que foi usado no passado. Panetta, ex-congressista democrata e chefe de equipe da Casa Branca sob o presidente Bill Clinton, deve ser facilmente confirmado.