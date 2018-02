Influência do Irã na América Latina preocupa EUA O Irã está fazendo aliados na América Latina para conter a tradicional influência de Washington na região e pode usá-los com o objetivo de ameaçar a segurança dos Estados Unidos, disse um importante diplomata norte-americano na quarta-feira. "Estamos preocupados que na ocorrência de um conflito com o Irã, que tentem usar a presença na região para conduzir atividades contra nós", afirmou à Reuters Thomas Shannon, subsecretário para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA. O Irã tem buscado estreitar os laços com governos esquerdistas da região que são críticos a Washington, como Venezuela, Nicarágua e Bolívia. Para Shannon, isso demonstra uma tentativa do país de buscar um papel internacional mais amplo. "O Irã encontra na América Latina uma forma de se expressar internacionalmente", disse Shannon durante o 38o Conselho das Américas, uma organização empresarial que reúne autoridades dos Estados Unidos e da região anualmente no Departamento de Estado norte-americano. Shannon afirmou que o Irã usa seus contatos na América Latina para "mostrar que tem capacidade de se articular" contra os Estados Unidos. O diplomata ainda lembrou que vários países latino-americanos mantêm relações com o Irã e reiterou que Washington reforçou o pedido para que essas nações respeitem as sanções impostas pela ONU ao governo de Teerã por seu programa nuclear. Os Estados Unidos qualificam o Irã como um país que patrocina o terrorismo. Shannon destacou os êxitos do governo de George W. Bush em estreitar laços com a região e buscar um "envolvimento" positivo, focado em reforçar a democracia e a luta contra a pobreza. O diplomata ainda argumentou que o próximo presidente dos Estados Unidos, que será eleito em novembro, encontrará relações sólidas com os países latino-americanos. Shannon destacou o estreitamento das relações com o Brasil como um dos maiores feitos do governo Bush em tentar construir uma agenda positiva com a região. "O Brasil é um país que vai ficar cada vez mais importante", disse ele.