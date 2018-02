Interpol prende 185 sul-americanos por contrabando A Interpol anunciou nesta sexta-feira que deteve 185 pessoas por contrabando em uma operação que incluiu Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, informou a Câmara de Comércio dos Estados Unidos. A medida, que uniu esforços da Interpol, de funcionários aduaneiros e de empresários afetados pelo contrabando, resultou na apreensão de 115 milhões de dólares em produtos ilegais, disse. "É difícil descansar quando esta é somente a ponta do 'iceberg', mas que marca um passo importante na proteção de trabalhadores e famílias que são afetadas pelas consequências fatais e devastadoras do contrabando e da falsificação", disse David Hirschmann, presidente da Câmara de Comércio norte-americana em um comunicado. Os policiais locais em colaboração com a Interpol apreenderam bens como medicamentos falsificados, brinquedos, produtos eletrônicos e agroquímicos, além de drogas, armas, munição e outros produtos ilegais, afirmou a associação. O contrabando e a falsificação de produtos custa 250 bilhões de dólares para a economia norte-americana todos os anos, e causou a perda de mais de 750.000 empregos, acrescentou. O anúncio foi feito oficialmente em Buenos Aires com representantes dos países envolvidos e da Interpol. (Reportagem de Adriana Garcia)