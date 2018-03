Inundações causam a morte de pelo menos oito pessoas nos EUA

As inundações e tempestades registradas neste fim de semana na região central dos Estados Unidos causaram a morte de oito pessoas e a retirada de moradores das áreas de risco. Pelo menos três Estados declararam área de desastre e fortes chuvas ainda estão previstas para esta segunda-feira, 9. Em Indiana, equipes de resgate continuam com os trabalhos para ajudar pelo menos 1.500 pessoas afetadas pelas inundações, que no sábado deixaram sem energia elétrica cerca de 30 mil casas. Muitas das estradas ficaram bloqueadas e as autoridades abriram alguns abrigos para receber as pessoas que tiveram que deixar suas casas. John Erickson, porta-voz do Departamento de Segurança Nacional do Estado de Indiana, disse que um homem morreu afogado quando seu veículo foi arrastado pelas águas ao sul da cidade de Indianápolis, enquanto outra pessoa permanece desaparecida na localidade de Mill Creek. Outra pessoas está desaparecida depois de cair de um barco também na região de Indianápolis. Em Michigan, dois trabalhadores morreram afogados madrugada quando seu veículo ficou submerso em um rio próximo ao Lago Michigan. Outras duas pessoas morreram enquanto o carro em que estavam foi atingido por uma árvore. Os residentes de subúrbios ao norte e sul de Chicago se dedicaram a limpar os danos causados pelas fortes tempestades, que destruíram tetos de casas e causaram danos em fiações elétricas. Os residentes da cidade de Omaha, em Nebraska, também foram surpreendidos por um tornado que causou grandes danos materiais em residências e estabelecimentos comerciais. Partes de Minnesota também estão sob alerta de inundações. As tempestades também obrigaram as autoridades a organizar retiradas em zonas de Wisconsin. No Estado, o governador Jim Doyle declarou estado de emergência em 29 condados e o presidente Bush declarou zona de desastre em outras 29 regiões de Indiana. Em Wisconsin também foram registradas inundações, e as autoridades indicaram que vários tornados que passaram pela zona deixaram pelo menos cinco feridos no sábado.