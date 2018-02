Investigação aponta que função de reentrada de nave da Virgin foi ativada antes da hora Uma investigação sobre o trágico acidente com a espaçonave da Virgin Galactic descobriu que uma função para ajudar a nave a reentrar na atmosfera foi ativada antes da hora, disse um funcionário de segurança aérea nacional dos Estados Unidos no domingo, acrescentando que erro do piloto não poderia ser descartado.