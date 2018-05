Investigador pede absolvição de Marine acusado de matar civis

Associated Press,

Um investigador recomendou nesta quinta-feira, 23, a retirada de todas as acusações contra um Marine acusado de matar duas garotas em um ataque que matou 24 civis na cidade iraquiana de Haditha. Stephen B. Tatum, de 26 anos, é acusado de assassinato não-premeditado de duas garotas e homicídio negligente sobre suspeitas de que ele teria ilegalmente matado dois homens, uma mulher e um garoto. Ele também é acusado de atacar outro garoto e uma garota, no que se tornou o maior caso criminal dos EUA envolvendo mortes de civis na guerra do Iraque. O investigador Tenente Paul Ware achou a evidência era fraca demais para ir à Corte. Tatum atirou e matou civis, mas "o fez por seu treinamento e circunstâncias em que estava, não por vingança ou assassinato", afirmou. "Eu acredito que a experiência real de vida de Tatum e seu treinamento sobre como tomar um cômodo subiram à cabeça e seu corpo começou a atirar instintivamente enquanto sua cabeça tentava entender porque ele e onde ele estava atirando", escreveu Ware. "Quando ele pode reconhecer que ele estava atirando em uma criança, seu corpo já havia agido".