Irã afirma que avião dos EUA pousou no país, Pentágono nega Uma agência de notícias iraniana disse na terça-feira que um avião de guerra norte-americano invadiu o espaço aéreo do Irã e foi forçado a pousar dentro do território iraniano, sendo liberado mais tarde. A agência de notícias semi-oficial Fars News não especificou quando aconteceu o incidente nem informou qual a fonte da informação, que vem em um momento de tensão entre Terrã e Washington devido ao programa nuclear iraniano. Segundo a agência, cinco autoridades importantes do Exército norte-americano foram interrogadas em um aeroporto do Irã e liberadas um dia depois, quando ficou claro que o avião não havia adentrado o território iraniano de propósito. "Depois que ficou claro que eles não adentraram o espaço aéreo iraniano de propósito e que seu destino era o Afeganistão, eles obtiveram a permissão para deixar o Irã e ir ao Afeganistão", disse a Fars. O Pentágono negou a notícia, dizendo que todos os aviões norte-americanos na região do Golfo são monitorados. "Todas as aeronaves na região são monitoradas e não temos registros de pousos no Irã", disse o tenente-coronel Patrick Ryder a repórteres. "Não ouvi nada parecido", disse Bryan Whitman, do Pentágono. Em uma reportagem inicial, a Fars disse tratar-se de um avião de guerra. Mais tarde, somente chamou a aeronave de "falcão", sem dar mais detalhes. (Por Paul Eckert, Parosa Hafezi e David Morgan)