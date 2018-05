Irã diz ao Iraque que segurança depende de saída dos EUA O fim da violência no Iraque depende da retirada das tropas norte-americanas, disse o Irã na quinta-feira ao primeiro-ministro do Iraque, ampliando a troca de acusações entre Washington e Teerã sobre quem é o culpado pela situação no país árabe. O primeiro-ministro Nuri Al Maliki, cada vez mais criticado no Iraque e nos EUA pela falta de avanços na reconciliação entre xiitas e sunitas, fez uma visita ao Irã e recebeu apoio de promessas das autoridades locais. Como agora os dois governos são dominados por xiitas, Irã e Iraque vivem uma reaproximação desde a queda do regime de Saddam Hussein, um sunita que havia travado uma guerra de oito anos contra o Irã (1980-88). Mas militares dos EUA acusam a República Islâmica de armar e treinar milícias xiitas para ataque contra as forças de ocupação. O Irã rejeita a acusação e atribui a violência no Iraque à própria presença dos EUA, que mantêm 162 mil soldados no país. Bagdá pede aos dois países que negociem e não levem suas diferenças para o solo iraquiano. "Consideramos a segurança do Iraque como sendo nossa própria segurança e a da nossa região", disse o vice-presidente iraniano Parviz Davoudi a Maliki, já na despedida do premiê iraquiano, segundo a agência local de notícias Irna. "O estabelecimento da estabilidade e da calma no Iraque depende da retirada das forças de ocupação e de um fim às suas interferências no Iraque e também da autoridade do governo do sr. Maliki", disse Davoudi. Maliki, que também se reuniu com o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e com outras autoridades, enfrenta pressão pela aprovação de um acordo entre as facções iranianas ainda antes de um relatório dos EUA, em setembro, que será crucial para a permanência ou retirada das forças norte-americanas. Mas o governo iraquiano está em crise, pois quase metade dos ministros se demitiu ou boicota as sessões. Além disso, o número de vítimas dos conflitos sectários cresce continuamente. "Condenamos a trama dos inimigos dos dois países para criar a divisão, disputas religiosas e assassinatos no Iraque", disse Davoudi. A visita de Maliki ocorre depois de autoridades iraquianas, iranianas e norte-americanas manterem na segunda-feira a primeira reunião de uma comissão destinada a estabilizar o Iraque. A criação dessa comissão foi o principal resultado dos encontros mantidos em maio e julho em Bagdá por diplomatas do Irã e dos EUA. Foi o contato mais importante entre os dois países desde o rompimento das relações diplomáticas, logo após a Revolução Islâmica de 1979. Os dois países vivem atualmente um grave atrito por causa do programa nuclear iraniano, mas apesar disso ambos os governos têm interesse em que a situação do Iraque seja controlada. "Os terroristas querem assumir o controle das nossas vastas capacidades nos campos político, econômico e cultural, mas com a ajuda de Deus vamos desbaratar todas as suas tramas", afirmou Maliki durante a visita. O Irã prometeu ajudar o Iraque com combustível durante o inverno e também colaborar na construção de uma refinaria, segundo a Irna. O setor petrolífero iraquiano ficou muito deteriorado devido a décadas de guerras e sanções.