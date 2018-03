Irã lançou míssil em segundo teste militar--autoridade dos EUA O Irã lançou um míssil numa segunda rodada de exercícios militares, afirmou uma autoridade de inteligência dos Estados Unidos nesta quinta-feira. "Houve um segundo teste", disse a fonte de inteligência. "Parece que eles tiveram um pequeno exercício militar na última noite, muito pequeno", completou a autoridade. O mais recente teste acontece após o Irã ter recebido respostas duras dos Estados Unidos e de Israel por ter realizado testes com nove mísseis no início da quarta-feira. A autoridade de inteligência disse que os Estados Unidos continuarão investigando os detalhes do segundo lançamento de míssil. Emissoras de TV e rádios estatais disseram nesta quinta-feira que a Guarda Revolucionária -- o braço das Forças Armadas do Irã impulsionado ideologicamente -- lançou mísseis terra-mar, terra-terra e mar-ar durante a noite. Mísseis de longo alcance também foram lançados. A Casa Branca havia dito mais cedo que não podia confirmar reportagens de que o Irã teria realizado uma nova rodada de testes. (Reportagem de Randall Mikkelsen)