Irã transforma-se em dilema político para Obama

O presidente Barack Obama vive atualmente um dilema em relação ao Irã, entre a afinidade com os corajosos reformistas e a necessidade de grande cautela para não afastar o regime islâmico de linha dura, que ele pretende dissuadir da busca das armas nucleares. O dilema do presidente ficou patente na última terça-feira, 16, quando declarou compartilhar das "profundas preocupações de todo o mundo a respeito ds eleições", mas afirmou que não seria "produtivo, considerando a história das relações entre EUA e Irã, que se pensasse que os EUA estariam interferindo" nos assuntos internos do país.

Para agravar as dificuldades em política externa, alguns republicanos conservadores começaram a desafiar o presidente a adotar uma postura retórica mais enérgica em relação aos partidários do candidato reformista Mir Hussein Mousavi, da oposição, cujos defensores saíram em protesto às ruas em Teerã alegando que Mousavi foi enganado nas eleições da semana passada. O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ordenou uma recontagem não especificada de algumas urnas, mas é improvável que anule a vitória do presidente Mahmoud Ahmadinejad, atual titular, e determine a realização de um novo pleito, como exige a oposição.

Embora a postura de equilíbrio de Khamenei possa ter sofrido certo abalo diante das dimensões das manifestações de rua em apoio a Mousavi, aparentemente a liderança clerical no Irã ainda não está ameaçada. "Este é um levante, e não uma revolução", disse Manochehr Dorraj, professor de Ciências Políticas da Christian University do Texas. Apesar das escassas opções de Obama, Dorraj disse que o novo presidente é "inteligente e consciencioso" e não sucumbirá à tentação de elevar o tom da resposta americana.

Obama sabe que o Irã tem o poder de dificultar muito mais a saída dos EUA do Iraque, caso aumente seu apoio aos radicais xiitas. E também poderá exercer considerável influência para facilitar a tarefa dos EUA em sua luta contra os radicais islâmicos no Afeganistão. Há ainda o apoio iraniano à organização militante do Hezbollah no Líbano, ao norte de Israel, e ao Hamas, que governa Gaza, o território palestino ao sul de Israel.

Ao reduzir a retórica americana, Obama aparentemente entendeu que terá uma chance maior se estimular a moderação iraniana nestas questões. Além disso, há o ponto mais central da política de Obama em relação ao Irã: sua tentativa de aproximar-se de Teerã na esperança de conter a ambição deste país de construir uma arma nuclear. Além disso, Obama tenta distanciar-se do relacionamento historicamente muito difícil entre os EUA e o Irã, onde mesmo a oposição mais enérgica ao regime islâmico continua mantendo uma atitude de profunda suspeita em relação a Washington.

Os iranianos censuram há décadas a CIA por ter contribuído para derrubar o governo eleito de Mohammad Mossadeq, em 1953, pondo no seu lugar o Xá Mohammad Reza Pahlevi. Washington tentou sem sucesso sustentar o xá, até quando este foi derrubado do poder pela revolução islâmica de 1979, dando origem a um distanciamento que dura há trinta anos e se tornou ainda mais profundo durante o governo de George W. Bush, o qual definia o Irã como um membro do "Eixo do Mal", ao lado do Iraq de Saddam Hussein, e da Coreia do Norte.

Embora procure enfatizar que cabe, "em última análise, ao povo iraniano encontrar" uma maneira de pôr fim à agitação desencadeada no país, na terça-feira, Obama intensificou seu apoio aos partidários de Mousavi, cujos comícios foram marcados por tiroteios que teriam resultado na morte de pelo menos sete manifestantes. Obama declarou que a oposição a Ahmadinejad representa "o questionamento das posturas antagônicas em relação à comunidade internacional ocorridas no passado, e que há pessoas que querem uma abertura maior, um debate maior e uma maior democracia".

Mas a linguagem foi extremamente cuidadosa, sugerindo uma maior simpatia do público pela oposição, evitando a retórica marcante que poderia ter aumentado a insegurança de um regime cuja legitimidade está sendo cada vez mais contestada por seu próprio povo.