Irã usa América Latina para ganhar influência, dizem EUA O Irã busca usar a América Latina para fazer frente à influência dos Estados Unidos na região, disse na quarta-feira um diplomata norte-americano que fez um apelo aos países do continente para cumprir as sanções da ONU contra a nação islâmica. O Irã tem buscado estreitar os laços com governos esquerdistas da região que são críticos a Washington, como Venezuela, Nicarágua e Bolívia. Entretanto, para o subsecretário para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano, Thomas Shannon, isso demonstra uma tentativa do país de buscar um papel internacional mais amplo. "O Irã encontra na América Latina uma forma de se expressar internacionalmente", disse Shannon durante o 38o Conselho das Américas, uma organização empresarial que reúne autoridades dos Estados Unidos e da região anualmente no Departamento de Estado norte-americano. Shannon indicou que o Irã usa seus contatos na América Latina para "mostrar que tem capacidade de se articular" contra os Estados Unidos. O diplomata ainda lembrou que vários países latino americanos mantêm relações com o Irã e reiterou que Washington reforçou o pedido para que essas nações respeitem as sanções impostas pela ONU ao governo de Teerã por seu programa nuclear. Os Estados Unidos qualificam o Irã como um país que patrocina o terrorismo, e a maior preocupação de Washington é que o Governo iraniano possa eventualmente usar seus vínculos na região como uma ameaça em caso de algum conflito, afirmou. Shannon destacou os êxitos do Governo de George W. Bush em estreitar laços com a região e buscar um "envolvimento" positivo, focado em reforçar a democracia e a luta contra a pobreza. O diplomata ainda argumentou que o próximo presidente dos Estados Unidos, que será eleito em novembro, encontrará relações sólidas com os países latino-americanos.