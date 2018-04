Israel adia reunião com EUA por impasse na Cisjordânia

Um membro da comitiva do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta quarta-feira, 24, que Israel pediu o adiamento de uma reunião do líder israelense com o enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, o ex-senador norte-americano George Mitchell, porque Israel queria mais tempo para acertar as diferenças em relação às colônias judaicas nos territórios palestinos ocupados na Cisjordânia. A reunião entre Netanyahu e Mitchell deveria acontecer durante a estada do israelense na capital francesa.

Netanyahu desembarcou nesta quarta em Paris para conversar com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, em um momento no qual ganham corpo as divergências entre Tel-Aviv e Washington em razão dos assentamentos. Na terça, assessores de Netanyahu disseram que quem se reunirá com Mitchell será o ministro israelense da Defesa, Ehud Barak, que viajará a Washington na próxima semana.

Os Estados Unidos exigem o fim da expansão dos assentamentos judaicos nos territórios palestinos ocupados. Israel insiste em que seja permitido o "crescimento natural" das comunidades de judeus estabelecidas atualmente na Cisjordânia.

Solução distante

As opiniões divergentes de Washington e Tel Aviv sobre a política de assentamentos vai requerer trabalho duro, disse uma alta autoridade israelense nesta quarta, minimizando a perspectiva de uma rápida solução. "Será preciso muito trabalho para se chegar a um ponto comum", disse a fonte, que viajou com Netanyahu para a capital francesa.

Diplomatas ocidentais disseram que o cancelamento repentino de um encontro planejado entre Netanyahu e Mitchell demonstrou a dificuldade de ambos os lados para superar suas divergências.

Por outro lado, o embaixador recentemente nomeado por Netanyahu para o posto em Washington, Michael Oren, expressou na semana passada confiança na possibilidade de um acordo sobre os assentamentos.