Israel quer comprar US$1,3 bilhão em mísseis dos EUA

Os Estados Unidos anunciaram na quarta-feira planos de vender até 1,3 bilhão de dólares em mísseis guiados TOW e Hellfire, munições e outras armas para Israel. O principal fornecedor para a proposta de venda seria a Raytheon, informou a Agência de Cooperação da Secretaria de Segurança de Defesa do Pentágono, que lida com as vendas de armas dos EUA, em uma notificação enviada ao Congresso. Israel quer comprar 1.700 mísseis Hellfire II e 2.000 mísseis TOW 2A com frequência de rádio, segundo o informativo. Ao mesmo tempo, o Pentágono anunciou planos de vender ao Egito até 2.000 armamentos similares, como mísseis guiados TOW 2A e outros materiais relacionados no valor de até 99 milhões de dólares. A Raytheon também seria a fornecedora para essa venda. Uma notificação de proposta de venda de armas é obrigatória por lei nos EUA e não significa que a venda já foi concluída. O Congresso tem poder de rejeitar a proposta, mas raramente o faz. (Reportagem de Julie Vorman e Jim Wolf)