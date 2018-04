Já são 9 os mortos em colisão de trens em Washington

Ao menos nove pessoas morreram no acidente de dois trens do metrô em Washington, que se chocaram na segunda-feira, 22, no estado vizinho de Maryland, informaram nesta terça-feira, médicos norte-americanos.

A contagem anterior era de seis mortos, e foi divulgada por cadeias de televisão locais, que citam como fontes funcionários da Autoridade de Tráfico da Área Metropolitana de Washington.

O acidente também deixou 70 feridos e ocorreu às 17h10 (horário dos EUA), quando um trem de seis vagões se chocou com outro e descarrilou, deixando um número não determinado de passageiros presos.