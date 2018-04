Japão e EUA devem ajudar China a usar energia limpa, diz Hillary Os Estados Unidos e o Japão devem trabalhar com a China para ajudá-la a adquirir energia limpa, já que o consumo energético cresce com a industrialização, disse a secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, na terça-feira. Em sua primeira viagem internacional desde que assumiu o cargo, Hillary disse que, se a China seguir a rota de desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japão, "vamos sobrecarregar o meio-ambiente com emissões de carbono". Em vez disso, ela propôs que Tóquio e Washington encontrem maneiras de ajudar Pequim a criar casas, escritórios e veículos eficientes no uso de energia -- um processo que, segundo ela, pode ajudar a estimular o crescimento sustentável nos três países. "Eis uma oportunidade para o Japão e os Estados Unidos trabalharem em parceria com a China para ajudá-la a voltar as costas para o modelo nocivo de desenvolvimento", disse Clinton a alunos de elite da Universidade de Tóquio. "Como vocês sabem, o Japão é líder em energia limpa e eis uma oportunidade para o Japão, ao trabalhar com a China, construir prédios mais eficientes no uso de energia, além de ajudar a criar veículos mais eficientes." A mudança climática é o tema da viagem de Hillary à Ásia, que incluirá paradas na Indonésia, Coreia do Sul e China. A China ultrapassou os Estados Unidos como país que mais emite gases causadores do efeito estufa. "Se a China e a Índia não se juntarem a nós em nossos esforços para controlar as emissões e começar a estacionar e reverter os danos à Terra causados por tudo o que já fizemos, não acho que poderemos cumprir os objetivos de sustentabilidade que devemos estabelecer", disse. (Reportagem de Arshad Mohammed)