Jato particular cai sobre casas nos EUA e mata 2 pessoas

O piloto da aeronave Beechcraft Premier 1 informou que estava sofrendo problemas elétricos e fez diversas tentativas de pouso no aeroporto de South Bend, antes da queda do jato, de acordo com a porta-voz da Administração Federal de Aviação dos EUA Elizabeth Isham Cory.

O jato partiu da cidade de Tulsa, em Oklahoma, disse ela.

Não ficou imediatamente claro os mortos estavam a bordo do avião ou no chão, disse o porta-voz da do Departamento de Polícia de South Bend, capitão Philip Trent. O jato transportava quatro passageiros no momento do acidente, relatou.

O avião destruiu pelo menos uma casa e danificou duas outras, disse Trent.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Houve uma grande liberação de combustível que provocou um isolamento" da região após o acidente, acrescentou.

(Reportagem adicional de David Dawson)