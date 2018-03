Jovem confessa ter começado incêndio na Califórnia Um jovem confessou ter começado um incêndio que destruiu 63 estruturas próximas a Los Angeles, informaram autoridades na terça-feira. O menino, que brincava com fósforos, não foi identificado. Ele seria um pré-adolescente e foi interrogado pelos investigadores de Los Angeles em 22 de outubro, um dias após o início do incêndio em Buckweed que queimou 15.000 hectares na região de Santa Clarita, a 50 quilômetros do centro de Los Angeles. O jovem "admitiu que estava brincando com fósforos", disse o porta-voz da polícia, Steve Whitmore. Inicialmente se achou que problemas em linhas de energia teriam causado o incêndio. O menino foi mandado para casa após ter confessado o início do incêndio, e os promotores vão avaliar se abrem processo ou não. O incêndio em Buckweed foi um entre dezenas que atingiram a Califórnia na semana passada, destruindo 2.300 casas, de acordo com o Serviço de Emergências da Califórnia. Os incêndios foram responsáveis por 12 mortes e 78 feridos. (Por Dean Goodman)