Um jovem de 17 anos morreu neste domingo, 29, após ser acertado pela montanha-russa conhecida como "Batman", no parque de diversões Six Flags, em Atlanta, nos EUA. Ele teria entrado em área proibida e foi decapitado pelo brinquedo. A porta-voz do parque, Hela Sheth, disse que o adolescente escalou a grade que cercava o local proibido e entrou, apesar dos avisos de perigo. Na foto, a montanha russa Batman. Crédito: AP