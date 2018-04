Jovens pedem mudanças na mídia em Nova York

Centenas de jovens reivindicaram nesta sexta-feira em Times Square, Nova York, imagens mais positivas para a juventude nos meios de comunicação e um maior controle sobre o conteúdo da mídia. Jovens de Nova York e de outros pontos dos Estados Unidos que se sentem "unidos por sua fé cristã" ergueram suas vozes contra a pornografia na internet, o tráfico de pessoas ou de drogas, e pediram um maior compromisso da juventude para lutar contra estes e outros problemas sociais. O evento, que segundo os organizadores é a expressão de um movimento que reúne mais de 400 mil jovens nos EUA, teve como objetivo mostrar que é possível utilizar a música, as artes plásticas e as novas tecnologias de uma forma mais positiva. "Estes jovens querem demonstrar que estão fartos da violência, da abundância de sexo e de pornografia em nossa cultura. Eles amam a Deus e querem algo mais puro para sua geração", declarou Ron Luce, fundador da Teen Mania, a organização juvenil cristã que impulsiona este movimento. A organização, criada por Luce e sua esposa, Katie, em 1986, tem como objetivo estimular os jovens a usar os meios audiovisuais e a internet para levar uma mensagem diferente da que considera predominante na cultura atual, assim como a fazer vídeos e compor músicas ou escrever livros com um propósito similar. "Trata-se de utilizar a criatividade para compartilhar valores e fazer o que consideram ser o melhor para sua geração", acrescentou Luce. Assinalou que os políticos "têm de prestar mais atenção" ao que ocorre na cultura juvenil, porque "nunca houve um consumo dos meios de comunicação como há neste momento", e reivindicou um maior controle sobre o conteúdo da mídia. Luce disse ainda que sua organização vai demonstrar aos candidatos à Presidência dos Estados Unidos suas principais preocupações com os jovens de hoje, para aqueles saibam como a Teen Mania pensa em solucionar alguns dos problemas da sociedade.