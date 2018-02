Juiz dos EUA determina quarentena forçada para enfermeira do Maine A disputa entre o Estado norte-americano do Maine e uma enfermeira que tratou de pacientes com Ebola em Serra Leoa esquentou nesta sexta-feira, quando um juiz emitiu uma ordem provisória forçando a profissional de saúde a cumprir um período de quarentena, após ela ter ignorado autoridades e saído de casa para um passeio de bicicleta.