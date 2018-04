Juiz ordena que Charlie Sheen compareça a audiência

O ator americano Charlie Sheen deverá comparecer pessoalmente em audiência para responder a uma acusação de ter ameaçado matar a sua esposa com uma faca durante uma briga doméstica.

A decisão foi tomada na quinta-feira, 7, por um juiz do estado do Colorado, que rejeitou pedido apresentado pelos advogados do ator para que ele pudesse participar da audiência por telefone.

Fontes judiciais citadas pelo canal de televisão KDVR do Colorado disseram que a audiência está prevista para o próximo dia 8 de fevereiro.

Sheen, de 44 anos, foi detido na estância turística de Aspen no Dia de Natal, depois que sua esposa, Brooke, de 32 anos, o acusou de ameaçá-la de morte com uma faca.

O ator foi liberado no mesmo dia, após o pagamento de uma fiança de US$ 8.500 dólares, segundo informou o portal TMZ.

Sheen negou ter feito ameaças contra a esposa, e advogados do casal, que tem duas filhas gêmeas, disseram que ambos prometeram reforços pela reconciliação.