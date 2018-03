Julgamento de Guantánamo exibe vídeo com ataques de 11/09 Os promotores do caso em que é réu o motorista de Obama bin Laden exibiram um vídeo na segunda-feira com imagens dos ataques de 11 de setembro de 2001 e de outras operações da rede Al Qaeda. Esse tipo de estratégia, segundo se prevê, deve ser adotada pela acusação ao longo dos vários processos de crime de guerra ainda pendentes. O vídeo intitulado "The Al Qaida Plan" (o plano da Al Qaeda) lembra o "The Nazi Plan" (o plano nazista), feito pelo diretor George Stevens e exibido nos julgamentos de crime de guerra de Nuremberg, em que figuraram como réus os líderes da Alemanha nazista. A frase "Oh! Meu Deus" fez-se ouvir diversas vezes enquanto a multidão observava o colapso do World Trade Center, no filme exibido apesar dos protestos da defesa de Salim Hamdan, julgado por conspiração para a prática de atos terroristas. O painel de seis membros que julgará o destino de Hamdan também viu, no filme, as imagens dos corpos das vítimas de atentados a bomba contra embaixadas norte-americanas na África e o corpo de um soldado arrastado pelas ruas de uma cidade da Somália em 1993. O "The Al Qaida Plan" foi feito com um orçamento de 20 mil dólares pelo consultor em terrorismo Evan Kohlmann, para o Escritório de Comissões Militares, responsável por julgar os acusados de terrorismo mantidos presos há anos na base militar dos EUA da baía de Guantánamo (Cuba). Os 90 minutos da produção mostram a história da Al Qaeda, desde sua formação em 1988 até os ataques de setembro de 2001. O principal promotor do caso, coronel Lawrence Morris, disse que a fita seria usada em outros julgamentos. Os advogados de Hamdan afirmaram que o filme impediria o júri de avaliar o caso de forma imparcial. "Eles estão tentando aterrorizar os membros (do júri)", afirmou Charles Swift, advogado de Hamdan. O juiz Keith Allred autorizou a exibição após ter dito que ela serviria antes para prejudicar a capacidade de julgamento dos jurados do que para convencê-los de algum argumento. Um ponto central do julgamento de Hamdan é determinar seu papel dentro da Al Qaeda. A defesa diz que o réu, preso em 2001 dirigindo um carro no qual havia dois mísseis terra-ar, era apenas um motorista sem importância de Bin Laden. A promotoria acusa-o de ser um guarda-costas de confiança do líder da Al Qaeda. Na segunda-feira, o Pentágono anunciou ter apresentado acusações formais contra um outro detento de Guantánamo e ter libertado três do campo prisional. Abdul Ghani foi acusado de tentativa de assassinato, prover apoio material a atividades terroristas, disparar foguetes, plantar bombas contra forças lideradas pelos EUA no Afeganistão em 2001 e 2002 e tentar matar um soldado afegão em 2002. O Pentágono afirmou ainda ter libertado três detentos -- um para o Afeganistão, outro para os Emirados Árabes Unidos e outro para o Catar. Segundo o órgão, outros 65 prisioneiros podem ser transferidos ou libertados dentro em breve.