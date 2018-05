Júri condena cidadão norte-americano por terrorismo O norte-americano José Padilla, preso há três anos e meio pelos militares de seu país sob a acusação de ser um "combatente inimigo", foi condenado na quinta-feira num julgamento visto como definitivo para os esforços do governo Bush contra o terrorismo. Padilla pode pegar prisão perpétua, assim como dois outros réus condenados junto com ele. Inicialmente acusado pelo governo de tramar um ataque com uma "bomba suja" (arma radiológica), Padilla, convertido ao Islã, acabou sendo condenado por conspiração para cometer assassinato, sequestro e mutilação, conspiração para dar apoio material ao terrorismo e por dar efetivamente apoio material ao terrorismo. Padilla permaneceu de cabeça erguida, olhando para frente, ao ouvir o veredicto. "É claro que vamos recorrer", disse sua mãe, Estela Lebron, que estava no plenário. "É preciso entender que esta é uma cidade republicana. Não fico mais surpresa com nada neste lugar." Padilla foi preso em 2002. Junto com ele foram julgados, pelas mesmas três acusações, Adham Hassoun e Kifah Jayyousi. Um juiz deve proferir a pena em 5 de dezembro. (Reportagem adicional de Tom Brown)