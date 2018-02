Justiça devolve guarda aos pais de crianças de seita no Texas

A Corte Suprema do Texas decidiu na quinta-feira, 29, que as crianças que foram resgatados em abril do rancho de uma seita poligâmica deverão voltar a viver com os pais, alegando que o Serviço de Proteção ao Menor ultrapassou suas competências. O tribunal aceitou a justificativa de que o Estado do Texas não tinha provas suficientes para atestar que as 460 crianças retiradas do local corriam risco e que, portanto, não tinha o direito de separá-los das famílias. Veja também: Falsos profetas A Corte de Apelações ordenou ao Serviço de Proteção ao Menor que devolva em breve as crianças, atualmente sob tutela do Estado, em breve a seus pais, mas por enquanto não está claro quando isso ocorrerá. A decisão do Supremo é um revés para o Texas, que recorreu da sentença da Corte de Apelações, e representa um novo respaldo às mães dos menores, que há semanas tentam recuperar a custódia de seus filhos, no que é o maior caso de tutela infantil da história dos Estados Unidos. Elas fazem parte da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (FLDS, em inglês), uma seita que vive em um grande rancho no Dourado (Texas) e onde, segundo as autoridades, eram forçados os casamentos com adolescentes. Perante o perigo de que estivesse havendo abusos sexuais a menores, em 4 de abril as autoridades entraram à força no rancho e recuperaram mais de 400 menores, que ficaram sob a tutela estadual. Segundo a BBC, apesar de a poligamia ser ilegal nos EUA, os integrantes da seita acreditam que o homem precisa casar com pelo menos três mulheres para subir ao céu. As mulheres, por sua vez, são ensinadas que seu caminho para o céu é a subserviência ao marido. A seita, que tem cerca de 10 mil seguidores e domina as cidades de Colorado City, no Arizona, e Hildale, em Utah, é uma dissidência da igreja Mormon. O proprietário do rancho onde as crianças foram encontradas, na cidade de San Antonio, é o líder da FLDS, Warren Jeffs, que foi preso em novembro por 10 anos por cumplicidade em um estupro. Jeffs foi condenado após ter forçado uma adolescente de 14 anos a se casar com um primo. O líder religioso, que se proclama profeta, aguarda outros julgamentos no Arizona, em que é acusado de ser cúmplice em quatro casos de incesto e conduta sexual com uma menor de idade, fruto de dois casamentos arranjados.