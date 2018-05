Karl Rove deixará governo dos EUA no final do mês Karl Rove, um dos principais assessores políticos do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, afirmou que deixará a Casa Branca no final deste mês. Uma porta-voz da Casa Branca confirmou à Reuters que Rove sairá no final de agosto e descreveu o fato como uma "grande perda". "Acho que chegou a hora", disse Rove em entrevista publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira. "Sempre há algo que pode mantê-lo aqui e gostaria muito de ficar, mas tenho que fazer isso pelo bem da minha família." A saída de Rove, vice-chefe de gabinete da Casa Branca e conhecido como "o arquiteto" devido à sua capacidade de organizar campanhas, é a mais recente perda da equipe de Bush nos últimos meses. Adversários de Bush queriam forçar Rove e outros assessores a testemunharem sobre a demissão de nove promotores dos EUA no ano passado. Os democratas afirmam que a intenção das demissões pode ter sido influenciar investigações de legisladores republicanos ou democratas. Bush e o secretário da Justiça, Alberto Gonzales, que aprovou as demissões, dizem que elas foram justificadas, mas mal conduzidas. O jornal disse que Rove pensou em deixar o cargo no ano passado, mas adiou a saída depois que os democratas assumiram o controle do Congresso. Rove, que foi o principal estrategista da campanha presidencial de Bush em 2000, teve função de alto escalão na Casa Branca desde que o presidente assumiu o cargo, em janeiro de 2001. Segundo o Wall Street Journal, Rove pretende voltar ao Texas, onde ele e a mulher têm uma casa em Ingram e um filho estudando em San Antonio.