Kerry diz esperar profundo envolvimento do Congresso no diálogo com Irã "Eu, pessoalmente, acredito, assim como o presidente, que o Congresso tem um papel extremamente importante a desempenhar, e irá desempenhar um papel nisso", disse Kerry, em resposta a uma pergunta sobre se os legisladores norte-americanos poderiam ser excluídos do processo de tomada de decisão sobre a questão nuclear iraniana.